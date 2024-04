Nuno Melo revela que Governo vai organizar comemorações dos 50 anos do 25 de novembro

"Não esquecemos nunca que o 25 de novembro foi um movimento militar que salvou a democracia em Portugal" , argumentou, lembrando também recentes declarações de Ramalho Eanes: "Há dois dias, o general e Presidente Ramalho Eanes dizia ´não percebo que estigmatizem e se esqueçam do 25 de novembro porque o 25 de novembro é a continuação do 25 de abril'.”

"Concertei com o primeiro-ministro que, no âmbito da Defesa e do Governo, criaremos uma Comissão para as comemorações nacionais dos 50 anos do 25 de novembro, plural e justa , com militares e civis", declarou Melo.

O presidente do CDS-PP revelou, este domingo, em Viseu, durante o discurso de encerramento do Congresso do CDS que o Governo vai criar uma Comissão para as comemorações nacionais dos 50 anos do 25 de novembro.

No discurso de encerramento do congresso do CDS, o líder do partido reeleito com 89,3% dos votos, pediu aos portugueses para não se deixarem enganar nas próximas eleições europeias, porque diz que em causa e é a sobrevivência do projeto europeu em democracia.

"Não se deixem enganar. Temos uma guerra às portas das fronteiras da UE e da NATO que ameaça o nosso presente e nosso futuro. Têm no voto a arma política necessária para a defesa do conceito de Ocidente e de liberdade, expresso nos partidos que defendem o projeto europeu. Este conceito está hoje ameaçado pelo crescimento da extrema-esquerda nostálgica do imperialismo soviético, e pela extrema-direita simpatizante e por vezes aliada do imperialismo de Putin. Por motivos diferentes, uns a e outros são a opositores da União Europeia como a concebemos" disse o líder do CDS.

Nuno Melo aproveitou ainda o encerramento do congresso para responder às críticas que foram feitas a duas medidas tomadas pelo governo da Aliança Democrática, a primeira a redução das taxas de IRS.

Melo considerou que os socialistas estão "em processo acelerado de surto amnésico" se continuarem a criticar o governo.

"Se continuarem a criticar o nosso Governo por começarmos a reduzir o IRS bem além do que o PS queria, só quero dizer duas coisas, a primeira é que estamos certos, a segunda é que, como de costume, o PS entrou em processo muito acelerado de surto amnésico", afirmou.

"O PS, que durante oito anos bateu todos os recordes de carga fiscal, aumentou o IRS, o IRC, o IUC e o ISP, ataca o Governo da AD porque nos primeiros 15 dias desceu os impostos sobre o trabalho bem além do que o próprio PS defendeu", lamentou o também ministro da Defesa Nacional, afirmando ser "difícil encontrar um adjetivo que qualifique uma coisa assim".