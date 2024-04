"Montanha não pariu um choque fiscal, apenas uma redução do IRC", critica Raimundo

O secretário-geral do PCP afirma que a “montanha não pariu um choque fiscal”, mas apenas “uma redução do IRC” para as grandes empresas. Num almoço-comício este domingo em Loures, Paulo Raimundo voltou a criticar a polémica com o IRS.

O líder comunista acusou o Governo de beneficiar apenas “os rendimentos mais altos” e de contribuir para a “injustiça fiscal”. Por isso, Raimundo critica o executivo por colocar em risco os valores do 25 de Abril.

“Tanta conversa e, no fim, o que o Governo quer é aprofundar a injustiça fiscal. (...) O direito à educação, à saúde, ao ambiente, à habitação, à emancipação, ao trabalho com direitos, a uma vida sem discriminações só serão possíveis com os valores de Abril. É desse Abril que o Governo e a direita nos procuram afastar cada vez mais”, defendeu.

Noutro plano, o secretário-geral comunista desafiou os restantes partidos a viabilizarem a proposta do PCP para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a privatização da ANA.

Paulo Raimundo considera que este caso é “40 mil vezes maior do que o escândalo da indeminização a Alexandra Reis quando saiu da TAP” e, por isso, agora se verá quem é que realmente está empenhado em lutar contra a corrupção ou "em se colocar ao serviço das multinacionais e do grande capital".

Ainda antes de terminar o almoço-comício, o líder da CDU aproveitou para implicitamente criticar o chumbo da bancada socialista à moção de rejeição ao Programa do Governo apresentada pelo PCP, e alegar que isso revelou “quem se disponibiliza para dar a mão [ao Governo] sempre que necessário”.