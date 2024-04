PSD Madeira. Adversário derrotado por Albuquerque critica discurso de desunião

O social-democrata madeirense Manuel António Correia, que foi derrotado por Miguel Albuquerque nas eleições internas do PSD/Madeira, acusou este sábado o presidente regional do partido de ser "um líder de fação" que provoca a desunião.

"Sou surpreendido desagradavelmente com uma intervenção do presidente do partido, quando era exigível e esperado que apelasse à união, criasse condições de união, afinal teve um discurso nessa parte de líder de fação e não de presidente de um partido", disse Manuel António Correia.

O social-democrata falava aos jornalistas após o discurso de Miguel Albuquerque na abertura do 19.º congresso regional do PSD/Madeira que decorre este fim de semana, no Funchal.

Na sua intervenção, Miguel Albuquerque considerou ser importante "acabar com as divisões" e apostar na união do partido, indicando aos militantes apoiantes da candidatura derrotada que "não vale a pena ficarem com reservas mentais e ficarem ressabiados".

"Vim para cá animadíssimo, na tentativa de ajudar a encontrar condições para que PSD tenha vitória clara em 26 de maio e tenha condições para formar governo na região", afirmou Manuel António.

Criticou as "diversas referencias claras e óbvias" aos seus apoiantes, considerando que foram "deselegantes e incorretas" em relação à metade dos militantes do partido que apoiaram a sua candidatura nas últimas eleições internas, "desunindo" os sociais-democratas insulares.