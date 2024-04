Portugal acolhe cimeira bilateral com Cabo Verde a 19 de novembro

O evento conta com a participação da ministra do T(...)

Segundo referiu, a primeira fase de 12 milhões de euros está a ser implementada e vai ser avaliada. Ulisses Correia e Silva espera poder ir convertendo os 140 milhões de euros de dívida a Portugal, à medida que esta for vencendo.

Este instrumento é apresentado como vantajoso para os dois lados: Cabo Verde abate a dívida, as empresas portuguesas ganham uma via de internacionalização na área das energias renováveis, em que têm conhecimento, referiu Montenegro.

O primeiro-ministro português prometeu continuar a investir na Escola Portuguesa de Cabo Verde (EPCV) e apostar na língua portuguesa como fator de "competitividade económica. É nessa perspetiva que a valorização da língua deve ser encarada", referiu.

Portugal prometeu apoiar "sempre" Cabo Verde em questões multilaterais, acrescentou, como seja no relacionamento com a União Europeia (UE) ou a NATO.

Ainda no Palácio do Governo, José Cesário, secretário de Estado das Comunidades de Portugal, Adalgisa Vaz, secretária de Estado do Fomento Empresarial de Cabo Verde e Pedro Soares, presidente do Banco Interatlântico (grupo Caixa Geral de Depósitos), assinaram um protocolo para criação de uma linha especial de microcrédito para apoio ao empreendedorismo em Cabo Verde, sobretudo de jovens e mulheres.

A linha de 500 mil euros junta-se aos apoios portugueses a Cabo Verde e cumpre aquilo que para Montenegro deve ser o papel do Estado: "dar os instrumentos" àqueles que têm disposição para "arriscar" num novo negócio.

Luís Montenegro está a realizar uma visita oficial a Cabo Verde, onde também vai reunir com o Presidente do arquipélago, José Maria Neves, depois de ser recebido na Assembleia Nacional.