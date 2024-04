Nuno Melo: "Nem o CDS foi muleta nem o PSD a barriga de aluguer"

Ao relógio do CDS-PP ainda não foi dada corda e continua por isso no fuso horário do partido. Como é já tradição os trabalhos que estavam marcados para as 10h da manhã começaram já depois das 11h30.



Nuno Melo chegou ao congresso do CDS, em Viseu, com uma hora e meia de atraso e com a consciência tranquila de dever cumprido.

Em declarações aos jornalistas, referiu que o partido está melhor do que há dois anos e no lugar que é seu por direito na cena política. “Quando os problemas acontecem, há duas possibilidades ou se enfrentam ou desistem. Nós optamos por acreditar, por resistir. Hoje podemos entregar o CDS num Estado muitíssimo melhor do que em 2022, quando eu fui eleito no Congresso de Guimarães. Não poderia estar mais satisfeito com um maior sentimento de dever cumprido” referiu o líder do CDS aos jornalistas.

A próxima etapa para o partido é crescer e adaptar-se às diferentes situações e Nuno Melo garante que o partido tem uma marca própria nesta coligação e não se vai diluir.

“O CDS está numa coligação transportando a sua singularidade. Os votos do CDS contaram, mas o CDS não é o PSD. O CDS transporta uma singularidade, o CDS é um partido democrata, cristão, humanista, personalista, aberto a correntes liberais, conservadoras. O CDS acrescentou votos, acrescentou mandatos e acrescenta a nossa singularidade e por isso nós não nos diluímos” refere Nuno Melo.

O líder do CDS garantiu ainda que o CDS foi decisivo para a vitórias nas leigislativas de março e que não foi nenhuma muleta.

“Nem o CDS-PP foi muleta nem o PSD foi barriga de aluguer. Os votos de uns e de outros foram absolutamente decisivos para a vitória sobre o PS e as esquerdas e um novo ciclo político”, considerou Nuno Melo, à entrada do 31.º Congresso do CDS-PP, que decorre hoje e domingo, em Viseu.



À chegada ao congresso o líder do CDS foi questionado sobre a redução das taxas de IRS aprovadas esta semana em conselho de ministros e diz não compreender as críticas feitas pelo partido socialista.



“Pelos vistos, o pecado é a coligação AD baixar mais os impostos do que aquela que era a proposta do próprio Partido Socialista. É uma coisa extraordinária, não é? Nós temos um Partido Socialista que durante 8 anos aumentou todos os impostos. Não houve drama, mas aqui chegados, o drama é o facto. De AD reduzir mais os impostos, nomeadamente sobre o trabalho do que aquela que era a própria proposta do Partido Socialista” diz Nuno Melo.

Nestas primeiras horas, os dirigentes do CDS que chegaram ao congresso foram ainda questionados pelas declarações de Pedro passos Coelho sobre Paulo Portas, mas ninguém quis comentar.

O antigo líder do CDS que não vem ao congresso a Viseu, mas que enviou um vídeo que vai passar esta tarde no pavilhão cidade de Viseu.