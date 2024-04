Manuel Monteiro. "Não temos de pedir desculpa por ser contra o aborto"

O antigo líder do CDS-PP considerou este sábado que o partido deve estar contente por regressar ao Parlamento, mas alertou que o regresso não se deve ao PSD. “O PSD só ganhou as eleições porque o CDS estava lá”, defendeu. Num discurso no 31º Congresso do CDS-PP, Manuel Monteiro realçou que “é bom que o parceiro de coligação saiba que o que existe é um Governo de 2 partidos e não de apenas um”.

Manuel Monteiro disse que não se deve pedir desculpa “por sermos contra o aborto”, dirigindo-se ao "doutor Paulo Núncio". Paulo Núncio, agora líder parlamentar do CDS-PP, defendeu um novo referendo ao aborto ainda em tempo de campanha eleitoral.