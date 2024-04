"Machadada final" na Operação Influencer e "ingenuidade" do Governo na polémica do IRS

A derrota do Ministério Público diante do Tribunal da Relação de Lisboa na Operação Influencer “terá mesmo sido a machadada final” neste caso, admite à Renascença o presidente da Associação Comercial do Porto.

No habitual comentário no programa ‘Manhã, Manhã’, Nuno Botelho considera que o que aconteceu “foi muito grave”.

A decisão da Relação de Lisboa faz com que Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária, figuras muito próximas do ex-primeiro-ministro António Costa fiquem apenas sujeitos a termo de identidade e residência.

Perante estes desenvolvimentos, o empresário e jurista diz que “muito difícil que isto venha a ter outro desfecho que não o arquivamento”.

No entanto, Nuno Botelho entende que, apesar deste caso ter ditado o fim da maioria absoluta de António Costa, “a própria operação teve vários níveis e um deles, é bom não esquecer, levou a que se encontrasse dinheiro no gabinete do chefe de gabinete do primeiro-ministro e eu acho que foi isso que espoletou a queda do Primeiro-Ministro, por pressão, eventualmente ou alegadamente do Presidente da República”.

Costa não deixou escapar esse dado e, no prefácio do livro de Eurico Brilhante Dias, o antigo primeiro-ministro escreveu que “a ocasião fez a decisão”, acusando Marcelo Rebelo de Sousa de ter encontrado na Operação Influencer o pretexto para abreviar a legislatura.

No entanto, “não é a coisa mais natural do mundo haver aquele dinheiro ali pousado e, portanto, o Presidente da República terá encontrado um motivo que degradava junto da opinião pública a imagem do Primeiro-Ministro”, à semelhança do que aconteceu noutros casos no passado.

Nuno Botelho diz ser compreensível que Costa se sinta “injustiçado”, mas entende que “foi no âmbito das suas atribuições que o Presidente da República decidiu como decidiu”.