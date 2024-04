Francisco Camacho. "CDS deve ter continuidade e não ruptura geracional"

Temos de ser capazes de compreender que mais do que falarmos sobre o nosso passado. A última governação do CDS esteve presente entre 2011 e 2015, estamos a falar de uma realidade muito distante. Para um novo eleitorado, que já teve possibilidade de participar nestas eleições legislativas e que será chamada a votos nas próximas eleições europeias, quando aconteceu o pedido de ajuda junto da troika feito por Sócrates, estes eleitores estavam na primária. Portanto, é uma realidade tremendamente distante e hoje estão super predispostos ao consumo de conteúdos políticos, mas através de plataformas como o TikTok, como o Instagram, como o próprio X e nós estamos focados numa estratégia que tem que ter esse método e que tem que estar presente nessas plataformas. Não pode prescindir do essencial da política, que é o conteúdo e a capacidade de intervenção.

A maior carência atual do sistema político português e, por consequente, da sociedade portuguesa é a fuga das novas gerações que se veem condenadas a emigrar para poder ter um cenário de melhoria da sua qualidade de vida, para terem uma perspectiva de projeção no elevador social e isso acontece porque nós temos baixos salários, temos uma carga fiscal muitíssimo elevada para o nosso nível de rendimentos e, portanto, foi com contentamento que a Juventude Popular viu inscrito no programa não só eleitoral da AD, mas no Programa do Governo respostas consideráveis.

Um ato para uma reforma no acesso à habitação, nós defendemos que deve haver um direito à habitação que se consolide também com a oportunidade das novas gerações terem acesso ao direito à propriedade e, em sentido comum, uma transformação económica, possibilite um aumento de rendimentos e isso faz-se pela capacidade de atração de investimento, seja ele estrangeiro ou não, mas investimento na nossa economia que os empresários são aliados da sociedade portuguesa e não são inimigos e que são eles os principais responsáveis por uma transformação em matéria de política salarial. E, por esse sentido, acho que também foi da maior felicidade o compromisso de um 15º mês, portanto, um prémio bónus, correspondente a um salário estar isento de tributação. Eu acho que essa é uma medida muito concreta que no imediato pode permitir às novas gerações que, tendo rendimentos, podem ficar e ser bem-sucedidos em Portugal.

Porque é que acha que agora os jovens estão todos a fugir para os partidos de direita, como a IL e Chega?

O CDS pode efetivamente afirmar-se como um partido que preenche esse espaço.

Há outros partidos que são mais recentes que tiveram até às vezes propostas lado a lado com o Partido Socialista ou até mais à esquerda que o próprio Partido Socialista. É evidente que nós não ignoramos que há uma mensagem que pode ser sedutora, pode ser um canto de sereia, prometer muitas facilidades. Ainda assim, estou plenamente convencido que este Governo da Aliança Democrática, com os instrumentos que tem à sua disposição de governação e de um clima económico que não é de recessão, poderá cumprir as grandes expectativas das novas gerações. Recordo que nestas eleições legislativas a AD foi a força política mais votada entre os mais jovens e nós queremos ter um cenário reforçado, maioria parlamentar, precisamos que seja quando vier um novo cenário de eleições legislativas, esperamos que não antecipadas.