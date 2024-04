CDS vai pedir audição a Medina por redução "artificial" da dívida

Paulo Núncio anunciou este sábado que o CDS vai pedir uma audição do ex-ministro das Finanças para obter explicações sobre a redução de dívida pública realizada no final de 2023. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) alertou, a 10 de abril, para uma redução "artificial" da dívida.

No discurso no congresso do CDS, a decorrer em Viseu, o líder parlamentar do partido decidiu "alertar para um facto grave que foi conhecido", referindo-se ao alerta da UTAO deixado num relatório sobre condições dos mercados, dívida pública e dívida externa até março que foi entregue no Parlamento.

No relatório, a UTAO classifica a redução da dívida pública como "artificial", alertando que "a obrigação de servir a dívida detida por entidades públicas permanece para os contribuintes", e declarou que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tem a obrigação de ter no balanço do primeiro trimestre o mesmo valor nominal em instrumentos da dívida pública portuguesa que detinha a 31 de dezembro de 2023.