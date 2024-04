Bloco afirma que "não é não" de Montenegro caiu na Madeira com Miguel Albuquerque

A coordenadora do Bloco de Esquerda considera que o "não é não" de Luís Montenegro face ao Chega caiu este sábado com Miguel Albuquerque na Madeira, num discurso em que atacou a "teoria dos três campos" do Livre.

Estas posições foram defendidas por Mariana Mortágua no final de uma conferência contra a extrema-direita, intitulada "No passaran!", no ISCTE, em Lisboa, na qual também discursaram o presidente da Esquerda Europeia, Walter Baier, Miguel Duarte, ativista de resgates civis no mediterrâneo central, e a cabeça de lista do Bloco de Esquerda nas eleições europeias, Catarina Martins.

Segundo o jornal "Expresso", o líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, falando em cenários pós-eleitorais, "abriu a porta a um acordo com o Chega" para o executivo da Região Autónoma, não seguindo a linha do presidente do partido, Luís Montenegro.

Para Mariana Mortágua, "o não é não [do primeiro-ministro, Luís Montenegro] só dura enquanto dura - e isso acabou de ser provado por Miguel Albuquerque, dizendo que, afinal, faz acordos com o Chega".

"As linhas vermelhas de ontem agora são uma invenção da esquerda", comentou a seguir, recorrendo à ironia.