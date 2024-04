Montenegro explica "forte redução" do IRS que abrange todos os escalões (menos o último)

O primeiro-ministro Luis Montenegro apresentou esta sexta-feira os detalhes do que considera ser uma "forte redução do IRS". Montenegro falava aos jornalistas depois da reunião do Conselho de Ministros que aprovou a medida.

Montenegro garante que "é um alívio fiscal que abrange todos os escalões, com exceção do último " e que "é a primeira fase do alívio fiscal".

O primeiro-ministro acrescentou que, no total, segundo a estimativa do Governo, os contribuintes sentirão, "face a 2023, uma redução de 1.539 milhões de euros", do qual cerca de 340 milhões de euros é da responsabilidade deste Governo.