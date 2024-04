Metsola diz que Europa nunca esteve tão unida: "Ferro mais forte é forjado no fogo mais quente"

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, defendeu esta sexta-feira que a Europa está agora construir uma "verdadeira união de segurança e defesa".

Durante um discurso no Polo da Ajuda da Universidade de Lisboa, onde Roberta Metsola recebeu o doutoramento Honoris Causa, a presidente do Parlamento Europeu apelou à inversão do escalar do conflito no Médio Oriente e garantiu que os 27 estados-membro estão comprometidos com o processo de adesão da Ucrânia, Moldova e Geórgia: "Passamos das ações aos atos", refere.

Numa palavra de confiança, Roberta Metsola defende que os europeus estão "mais determinados e mais unidos que nunca" e usou uma expressão portuguesa para o demonstrar.

"O ferro mais forte é forjado no fogo mais quente", resumiu a líder do Parlamento Europeu.

Na cerimónia, estiveram Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, Passos Coelho, antigo primeiro-ministro, Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, e também o embaixador do Irão em Portugal.

Ainda esta sexta-feira Roberta Metsola já se tinha reunido com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e vai ainda encontrar-se com o presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República e com Luís Montenegro, primeiro-ministro.

[em atualização]