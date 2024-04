Polémicas no Governo? Montenegro admite que há "episódios todos os dias", mas nada que o "demova"

Confrontado pela Renascença sobre as polémicas que tem agitado o início do mandato, o novo primeiro-ministro admitiu, na conferência de imprensa com jornalistas portugueses, que há episódios que "todos os dias" ocorrem.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reconheceu, esta quarta-feira, que tem havido uma sucessão de "episódios" desde a tomada de posse do Governo. Mas disse, no final do Conselho Europeu, em Bruxelas, que não é nada que o demova de cumprir as promessas eleitorais.

"Eu estou a contar com grandes desafios, mas estou muito satisfeito por, nestes 15 dias, nós já estarmos a cumprir o nosso programa, e estarmos a cumprir também tudo aquilo que são os objetivos que traçamos", garantiu o primeiro-ministro.

"Se me perguntar se há episódios, enfim, que todos os dias ocorrem? Com certeza, mas nada que nos demova do nosso propósito, e sinceramente creio que as portuguesas e os portugueses, aquilo que esperam de nós é que nós cumpramos aquilo que prometemos na campanha eleitoral".

A maior das polémicas foi, provavelmente, o volume de descida do IRS, mas Luís Montenegro rebateu de novo o caso, considerando que foi "claríssimo". "Mas amanhã terei ocasião de densificar de forma absolutamente inequívoca, como aliás fiz sempre, mas ainda com mais detalhe, depois da aprovação no Conselho de Ministros, toda essa matéria", apontou.



Já sobre a notícia, avançada pela Renascença, de que Roberta Metsola, a presidente do Parlamento Europeu, vai reunir com Pedro Nuno Santos esta sexta-feira, em Lisboa, antes de reunir com o primeiro-ministro português, Montenegro sublinha que não sente “nenhum desconforto”.

"Nenhum desconforto, acho perfeitamente normal que a presidente do Parlamento Europeu se encontre com líderes partidários de todas as proveniências partidárias", garantiu aos jornalistas.

O primeiro-ministro sublinhou ainda que pretende recuperar a regulamentação do lobby, um proposta "que apareceu já no final da última legislatura".