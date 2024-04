Pedro Nuno Santos encontra-se com Roberta Metsola antes mesmo de Luís Montenegro

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, desloca-se esta sexta-feira a Lisboa para um encontro com o primeiro-ministro na residência oficial em Lisboa, que está agendado para as cinco da tarde, mas antes disso tem marcada uma reunião com o líder do PS, Pedro Nuno Santos.

A Renascença sabe que o encontro de Metsola com o líder do PS está marcado para a manhã desta sexta-feira no Largo do Rato, a sede dos socialistas em Lisboa e, inicialmente, estava fora da agenda pública de Pedro Nuno Santos.

Esta tarde, em Bruxelas, na conferência de imprensa com os jornalistas portugueses, após a reunião do Conselho Europeu, o primeiro-ministro recusou qualquer desconforto pelo facto de Metsola ter agendado um encontro com o líder do PS antes mesmo de ir a São Bento.

Em resposta a uma pergunta da Renascença, Luís Montenegro atalhou dizendo que acha "perfeitamente normal que a líder do Parlamento Europeu se encontre com líderes partidários de todas as proveniências partidárias", garantindo que o encontro de Metsola com Pedro Nuno Santos não lhe causa "nenhum desconforto".

Fonte socialista com experiência europeia contactada pela Renascença admite que possa causar desconforto ao Governo o encontro de Metsola com Pedro Nuno Santos antes mesmo de acontecer a reunião em São Bento, mas salienta que no passado o então primeiro-ministro António Costa recebeu a presidente do Parlamento Europeu que também foi recebida pelo líder da oposição na altura, precisamente Luís Montenegro.

De salientar que a maltesa Roberta Metsola faz parte do Partido Popular Europeu (PPE), a maior família política europeia, da qual também fazem parte o PSD e o CDS.

Os dois encontros com Metsola surgem a pouco mais de dois meses das eleições europeias de junho e será a primeira vez que ambos recebem em Lisboa a presidente do Parlamento Europeu, nas respetivas funções que agora exercem: Montenegro como primeiro-ministro e Pedro Nuno Santos como líder do PS.