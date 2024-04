Cavaco Silva: "Deixem o Governo governar, depois julguem”

Cavaco Silva, antigo Presidente e primeiro-ministro, sai em defesa do novo Governo de Luís Montenegro e pede que o deixem trabalhar, recuperando uma das frases mais emblemáticas da sua carreira política.

À margem do lançamento do novo livro de Carlos Moedas, o antigo líder do PSD foi questionado sobre a prestação das primeiras semanas do executivo. Cavaco Silva pede calma e tempo para o Governo dar provas do seu trabalho.

“Eu já disse noutra ocasião que não faria comentários sobre um Governo que está apenas há seis dias, desde o passado sábado, em plenitude de funções. Deixem-no governar, depois analisem e julguem”, declarou Cavaco Silva.

O histórico social-democrata nada mais disse esta quinta-feira à tarde na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, onde se recusou a comentar as mais recentes intervenções de Pedro Passos Coelho.