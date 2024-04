Operação Influencer. Marcelo diz que agora é "mais provável haver um português no Conselho Europeu"

Marcelo Rebelo de Sousa acredita que António Costa poderá ir mesmo para o Conselho Europeu, depois de ser sido conhecida, esta quarta-feira uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que aliviou as medidas de coação dos arguidos da Operação Influencer. Os juízes consideraram também que “os factos apurados não são, só por si”, crime e afastaram indícios do crime de tráfico de influências.

“Repito de outra forma um comentário que já fiz, mas que é mais político do que de justiça. Tenho a sensação de que começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu neste próximo outono em Bruxelas”, afirmou Marcelo, escusando-se a comentar as decisões relativas à Operação Influencer. O Presidente falava aos jornalistas à margem de uma cerimónia de homenagem a Alberto Martins e à crise académica de 1969.

O Ministério Público tinha pedido, em recurso, o agravamento das medidas, mas o tribunal decidiu manter apenas as medidas de termo de identidade e residência aos arguidos da Operação Influencer.



Os juízes consideraram que mesmo que existissem indícios de crime não haveria perigo para o processo, como fuga dos arguidos ou perturbação de inquérito e, portanto, não há justificação para o agravamento das medidas de coação, como pedia o MP

"Este Tribunal decidiu julgar improcedente o recurso do Ministério Público e procedentes os recursos interpostos pelos arguidos. Em causa, nestes autos, estavam as medidas de coação impostas a cinco arguidos individuais e uma arguida pessoa coletiva sendo que o Ministério Público pretendia o agravamento das mesmas e os arguidos recorrentes a sua revogação", refere a decisão do tribunal.



Costa foi várias vezes apontado como um dos favoritos ao cargo europeu, tendo sido também elogiado, recentemente, pelo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez.



Sánchez afirmou ainda esta segunda-feira que António Costa "reúne todas as qualidades" para ser presidente do Conselho Europeu, mas alertou que este é um debate muito prematuro.