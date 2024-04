Conselho Nacional do PSD vai votar mudança de nome da AD nas eleições europeias

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se na segunda-feira à noite, em Lisboa, para aprovar a lista de candidatos ao Parlamento Europeu para as eleições de 9 de junho.

De acordo com uma nota colocada esta terça-feira no site do partido, está também na ordem de trabalhos a "aprovação da alteração da denominação da coligação eleitoral com o CDS-PP e o PPM para a eleição ao Parlamento Europeu para "AD - ALIANÇA DEMOCRÁTICA", depois da semelhança com a designação com o ADN nas legislativas de março.

A análise da situação política, a homologação dos Estatutos aprovados no 40.º Congresso Nacional e a votação de Proposta de Regulamento Interno do Conselho Nacional completam a ordem de trabalhos da reunião, marcada para as 21h00, num hotel em Lisboa.

Em janeiro, PSD, CDS-PP e PPM assinaram um acordo de coligação para as legislativas de 10 de março e as eleições europeias de 9 de junho "com o propósito de oferecer a Portugal a mudança política necessária e um Governo ambicioso, reformista, moderado estável e maioritário".

No dia das eleições legislativas, a coligação AD (que aparecia nos boletins de voto como Aliança Democrática e com as siglas dos partidos que a integravam) apelou à Comissão Nacional de Eleições que emitisse uma mensagem a alertar para as semelhanças de nome com a Alternativa Democrática Nacional (ADN) nos boletins de votos, sem sucesso.

Nas últimas eleições europeias, em junho de 2019, o PSD concorreu sozinho e teve o seu pior resultado de sempre, menos de 22% dos votos, e elegeu seis eurodeputados.

Ainda não é conhecido o cabeça de lista da AD, que não poderá repetir o nome que apresentou como "número um" em 2009, 2014 e 2019 - Paulo Rangel, atual ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.