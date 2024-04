Congresso do Livre a 10, 11 e 12 de maio em Setúbal

O Livre vai realizar o seu 14.º congresso nos dias 10, 11 e 12 de maio, em Setúbal, para eleger novos órgãos internos e aprovar o programa eleitoral para as eleições europeias.

Segundo fonte oficial do Livre, o congresso vai realizar-se em Setúbal e a ordem de trabalhos prevê a eleição de novos órgãos nacionais do partido para o mandato 2024-2026, nomeadamente a Assembleia, órgão máximo entre congressos, o Grupo de Contacto (direção) e o Conselho de Jurisdição.

Em debate estará também o programa eleitoral para as eleições europeias de 09 de junho, cuja lista de candidatos do Livre ainda não está fechada, uma vez que decorre o processo de primárias.

O anterior congresso do Livre realizou-se no Porto, em janeiro, não teve caráter eletivo e visou aprovar o programa eleitoral para as legislativas antecipadas de março.

Há cerca de dois anos, em Coimbra, o Livre realizou o seu 12.º congresso, no qual, pela primeira vez, existiram duas listas candidatas à direção. Na altura, a oposição interna insistiu numa maior diversidade de vozes do partido no espaço público.

A lista A candidata ao Grupo de Contacto (direção) do Livre, na qual o dirigente Rui Tavares era o número dois, obteve nesse congresso 67% dos votos, conquistando 10 de um total de 15 lugares.

Na altura, Rui Tavares assumiu o lugar de porta-voz do partido em conjunto com a dirigente Teresa Mota. .

Os restantes cinco lugares (31% dos votos) foram ocupados por membros da lista "B", entre eles a dirigente Patrícia Robalo, que nas legislativas de março foi a candidata "número três" por Lisboa.