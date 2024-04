Pedro Nuno Santos. Plano de estabilidade do PSD vale o que vale

O líder do PS pede cautela e acredita que o plano de estabilidade do PSD vale o que vale.

Em reação ao documento, divulgado esta segunda feira, Pedro Nuno Santos lembra a polémica relacionada com a redução do IRS e diz que é preciso ter cuidado com os anúncios vindos do Governo de Luís Montenegro.

O secretário geral socialista condena ainda a reação do executivo e lamenta que Montenegro não assuma o erro.