"Inadmissível censura." Facebook restringe conta do Chega durante 10 anos

A conta oficial do Chega no Facebook foi restringida durante um período de 10 anos por ter desrespeitado os padrões da comunidade. Em reação, André Ventura fala em "inadmissível censura" e partido fala em decisão "absolutamente incompreensível".

"A Meta acaba de bloquear a página do CHEGA no Facebook por 3649 dias, ou seja, por mais de 10 anos, invocando desrespeito pelas normas da comunidade da rede social. Uma decisão absolutamente incompreensível e de uma perseguição inqualificável e sem precedentes a um partido político em Portugal", anunciou a direção nacional do Chega, em comunicado.

Em resposta, o partido pretende levar o tema ao Parlamento para "devolver ao Chega a sua liberdade de expressão política".

Segundo o Correio da Manhã, que avançou inicialmente a notícia, a página oficial do Chega fica impedida de publicar imagens, vídeo ou diretos, entre outras ações, durante 10 anos. A Meta, dona do Facebook, não explica o motivo da restrição, mas fonte do partido avança que estará relacionado com a publicação de um vídeo na página do Chega sobre o caso recente da mulher que, acompanhada de sete familiares, agrediu e rapou o cabelo da mãe para raptar duas filhas menores, que se encontravam à guarda da avó por decisão judicial.

Nas redes sociais, André Ventura aponta que as autoridades portuguesas "não podem ficar em silêncio".