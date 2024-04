António Costa vai ser "comentador num canal de televisão que ainda não existe"

O ex-primeiro-ministro António Costa vai fazer comentário político num novo canal de televisão, avança Luís Marques Mendes.

No habitual espaço de comentário aos domingos no Jornal da Noite da SIC, Marques Mendes revelou que António Costa vai ser seu colega de profissão no comentário político.

“Na semana passada tinha uma desconfiança, esta semana já tenho uma certeza. Ele [António Costa] vai ser mesmo comentador num canal de televisão que ainda não existe”, declarou o antigo ministro e líder do PSD.

“Vai ser comentador num canal de televisão, num canal que é eminentemente de informação do grupo do Correio da Manhã e da CMTV. É um novo canal que deve estar a surgir a qualquer instante e António Costa vai ser comentador aí. Devemos saudar a sua vinda até este clube”, sublinhou Marques Mendes.

António Costa demitiu-se de primeiro-ministro na sequência da Operação Influencer, a 7 de novembro, e deixou o Governo na sequência das eleições de 10 de março.

Esta não será a primeira experiência de António Costa no comentário televisivo. O ex-primeiro-ministro já fez parte do painel de comentadores do programa Quadratura do Círculo, da TVI.