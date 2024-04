Rui Rocha critica "retoque fiscal" e vaticina o "fim do estado de graça" do Governo

A Iniciativa Liberal acusa o PSD de “fazer igual ao PS” com o alívio do IRS em apenas mais 200 milhões de euros, em relação ao Orçamento do Estado aprovado no ano passado. Rui Rocha considera que o “choque fiscal” prometido são, afinal, “cócegas fiscais” - e que acabou o estado de graça do Governo ao fim de dois dias. “Não é um choque fiscal. É um retoque fiscal. Não é nenhuma surpresa para a Iniciativa Liberal, mas marca o fim do estado de graça deste Governo. Durou dois dias. E durou dois dias porque as pessoas não estiveram atentas”, disse o líder da IL na manhã deste sábado, em declarações em Matosinhos. Rui Rocha sublinha que o partido já tinha alertado durante a campanha eleitoral e que o voltou a fazer durante o debate do Programa do Governo, no Parlamento, nos últimos dias. O líder da Iniciativa Liberal incentivou ainda Luís Montenegro a dizer aos portugueses qual é o alívio fiscal que o Governo pretende aplicar. “É fundamental que os portugueses saibam com o que contam. Porque, se estivessem desatentos e estivessem a acreditar nesta ideia de choque fiscal, podiam estar a fazer contas de uma vida mais folgada. Não é isso que vai acontecer, porque não há esta capacidade reformista neste Governo da coligação”, atira Rocha.

Nas redes sociais, o liberal já tinha deixado uma mensagem na noite de sexta-feira, considerando que o choque fiscal prometido era, de facto, “cócegas fiscais”. “Alertámos durante a campanha eleitoral. Alertámos ontem no Parlamento. O Governo finalmente admitiu: o pretenso choque fiscal da AD alívia o IRS em apenas 200 milhões face ao Orçamento do PS que está em execução em 2024. Não é um choque fiscal, são cócegas fiscais que não mudam a vida dos portugueses”, escreveu em publicação. Também a IL deixou uma mensagem nas redes sociais, onde indicou ser "o único partido em quem os portugueses podem confiar para baixar o IRS" e o único "que faz as questões certas", salientando que, no debate do programa do Governo, no parlamento, tinham questionado o primeiro-ministro sobre o assunto.