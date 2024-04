Redução de IRS. Governo garante que foi "rigoroso e leal" com os portugueses

O Governo anunciou, em comunicado, que repudia as acusações que têm sido feitas pela oposição relativamente à medida de redução de IRS e garante que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, foi "rigoroso e leal" com os portugueses. Para o executivo, a afirmação feita na apresentação do Programa de Governo, no Parlamento, sobre "uma diminuição global de cerca de 1500 milhões de euros nos impostos do trabalho dos portugueses face ao ano passado” é "factualmente verdadeira e indesmentível".

Em comunicado enviado às redações, a Presidência do Conselho de Ministros escreve que "a afirmação corresponde cabalmente ao que consta do Programa do Governo", citando que a “redução do IRS para os contribuintes até ao 8º escalão, através da redução de taxas marginais entre 0,5 e 3 pontos percentuais face a 2023”, constava do programa eleitoral da AD e reiterando que "a medida anunciada pelo primeiro-ministro é a de sempre e consistentemente a mesma".



O gabinete de Leitão Amaro assegura, por isso, que está a "cumprir rigorosamente a proposta com que se comprometeu perante os portugueses ao longo de 8 meses e, repetidamente, em campanha eleitoral" e salienta que “nenhum membro do Governo ou dos partidos da coligação que o apoia alguma vez sugeriu, indicou ou admitiu outras reduções de taxas, designadamente que tivessem a mesma dimensão, mas a acrescer ao constante na Lei do Orçamento do Estado de 2024”.

O comunicado surge em resposta a várias críticas dos restantes partidos em relação às declarações do primeiro-ministro sobre a medida, depois de o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, ter clarificado que os 1.500 milhões de euros de alívio no IRS referidos por Luís Montenegro esta quinta-feira, no início do debate do Programa de Governo, não vão somar-se aos cerca de 1.300 milhões de euros de redução do IRS inscritos no Orçamento do Estado para 2024 e já em vigor. Em suma, a redução anunciada rondará os 200 milhões de euros.



No comunicado, o Governo classifica como "um erro sério" que "alguns atores políticos ou mediáticos se tenham equivocado, ficcionando outras reduções de taxas de magnitude muito diferente ou superior (e que seriam orçamentalmente irresponsáveis)".

"Um cálculo básico mostrar-lhes-ia que essa sua ficção de redução superior seria totalmente incompatível com o que o primeiro-ministro afirmou no Parlamento e com o Programa de Governo. Em vez dos 1500 milhões de euros 'face ao ano passado' (2023), o impacto seria então de 2600 milhões de euros face a 2023. Nunca o primeiro-ministro, ou o Governo, o disseram ou sugeriram", justifica ainda no comunicado.