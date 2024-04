PS pede debate de urgência com Miranda Sarmento no Parlamento para quarta-feira

O Partido Socialista vai avançar com um pedido de debate de urgência na Assembleia da República, a propósito da polémica com a redução do IRS, que terá a presença do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. O choque fiscal nos planos do Governo é de menos de 200 milhões de euros e, afinal, incluía já os 1.300 milhões de redução do imposto em vigor no último Orçamento de Estado de António Costa desde o início do ano.

Em declarações na sede do PS, a líder parlamentar, Alexandra Leitão, criticou a “desfaçatez” do Governo de Luís Montenegro em “prometer o que já estava no Orçamento do Estado”.

“Para quem tanto fala em lealdade e confiança, isto é mesmo a comprovação da total falta de credibilidade deste Governo. E não é só quanto ao que foi dito na Assembleia da República, no debate [do programa do Governo]. É também quanto ao que foi prometido durante toda a campanha eleitoral aos portugueses. Menos de duas semanas depois de tomar posse, ficamos a saber que tudo o que tinha sido anunciado é uma fraude”, afirmou.