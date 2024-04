PCP acusa Governo de fraude e de só querer reduzir impostos a grandes empresas

O secretário-geral do PCP acusa o Governo de apresentar um programa "de fraude", sublinhando que as "grandes preocupações que tinha com a carga fiscal" só se traduziram numa redução do IRC para os grandes grupos económicos.

Num discurso na "Festa da Juventude. Mais Abril", em Lisboa, Paulo Raimundo defendeu que o programa do Governo é "do engano, do embuste, da fraude", desde logo no que se refere às suas "propostas e medidas fiscais, em particular no que diz respeito ao IRS".

"É tal e qual como nós afirmámos que iria ser: grandes parangonas, grandes anúncios de redução do IRS, grandes preocupações com a carga fiscal, mas, depois de tudo espremido, a montanha o que pariu foi a redução do IRC para as grandes empresas e para os grandes grupos económicos", criticou.

Para o líder do PCP, o executivo trabalha "para os donos disto tudo, para os grandes grupos económicos", a quem "aquilo que é prometido é sempre devido".

"Para esses, não há contas erradas, não há dificuldades. Para esses, é só benesses. A única coisa que queriam de facto quando falam em impostos era reduzir o IRC para as grandes empresas", acusou.

Paulo Raimundo defendeu que o programa do executivo é também "um verdadeiro movimento de atirar areia para os olhos", porque o que se impõe atualmente é "o aumento geral e significativo dos salários", "exatamente aquilo que os grupos económicos, os tais que se acham donos disto tudo, os que de facto mandam no Governo, não querem".

"Fez-se muita brincadeira com uma afirmação que eu fiz, mas eu vou voltar a ela, pode ser que façam menos brincadeira agora. É que a única forma de aumentar salários é aumentando os salários. Não há medidas fiscais, não há baralhadas, não há trapacices que resolvam isto", sustentou.