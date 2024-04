Descida do IRS. "Governo toma Portugal por parvo", acusa Mortágua

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, acusa o novo Governo de “tomar Portugal por parvo” com a polémica em torno da redução do IRS.



“Luís Montenegro fez de parvos os jornalistas e os deputados. O Governo toma Portugal por parvo”, declarou Mariana Mortágua, este sábado, numa intervenção no final da Mesa Nacional do partido.

A coordenadora do BE considera que as únicas promessas do Governo do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que são para “levar a sério” são as destinadas aos patrões.

“Entre todas as promessas de Montenegro ficamos a saber agora - e já desconfiávamos - as únicas que são para levar a sério são aquelas que a confederação dos patrões pôs no Programa de Governo, são as únicas que interessam, são as únicas para cumprir. Aí é que está a força do compromisso”, atirou Mariana Mortágua.