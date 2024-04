Críticas à condecoração de Spínola. "É pena, temos de fazer as pazes com a História"

O presidente da Associação Comercial do Porto lamenta a controvérsia em torno das condecorações a elementos da Junta de Salvação Nacional e, em particular, a António de Spínola.

“É pena, temos de ter calma e fazer as pazes com a História”, defendeu Nuno Botelho, no habitual comentário no programa ‘Manhã, Manhã’, da Renascença.

O empresário e jurista critica o que entende ser “a incapacidade de alguns setores da extrema-esquerda que não conseguem lidar com fatores históricos de forma coerente e transparente”.

Mas também não poupa Marcelo Rebelo de Sousa, por ter optado por condecorações em segredo, em julho do ano passado, e que só agora foram tornadas públicas no site da Presidência da República.

Confrontado com a possibilidade de poder ter existido um lapso por parte dos serviços do Palácio de Belém, Nuno Botelho diz não acreditar que seja o caso e, “se não foi lapso, esteve mal a Presidência da República”.

“Além disso, não vejo motivo para esconder a iniciativa, nem para um elogio envergonhado a António de Spínola, que foi uma figura importante para a transição democrática. Não podemos esquecer que Marcello Caetano entregou o poder a Spínola”, recorda Botelho.

“Acho bem a condecoração a Spínola e a Costa Gomes. E acho bem a condecoração a Rosa Coutinho. E não está em causa se são de esquerda ou são de direita”, remata.

Programa do Governo é “coerente e pragmático”

Já sobre o programa do Governo que passou esta sexta-feira no Parlamento, não obstante as moções de rejeição do PCP e do Bloco de Esquerda, Nuno Botelho faz uma apreciação positiva ao que considera ser “um programa coerente com os compromissos da AD durante a campanha eleitoral e pragmático face às circunstâncias do país e às hipóteses de sobrevivência deste governo, com uma maioria tão minoritária”.

O presidente da Associação Comercial do Porto considera que as promessas de descida do IRS e do IRC são “as melhores notícias”, porque traduzem-se em “mais poder de compra para as famílias” e “aumento de investimentos e, uma coisa que é muito importante, incentivar a poupança”.

Nuno Botelho reafirma que “Portugal tem de ser mais competitivo a nível fiscal, criando condições para a economia crescer, inovar, investir, melhorar os salários” e conclui que, “de uma vez por todas, o Estado tem de partilhar o esforço com os contribuintes e não pode estar sempre a contar com os sacrifícios dos mesmos em termos de crise”.