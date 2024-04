Operação Tutti Frutti. PJ realiza buscas na Junta do Areeiro

A Polícia Judiciária esteve esta quinta-feira a realizar buscas na Junta de Freguesia do Areeiro, no âmbito da Operação Tutti-Frutti, em que são investigados alegados esquemas de financiamento ilegal em várias juntas do concelho de Lisboa.

A presença de inspetores foi confirmada à SIC pelo presidente da junta, Fernando Braamcamp do PSD.

Até ao momento ainda não foram constituídos arguidos no processo que teve início em 2015 e visa suspeitas de corrupção, participação económica e tráfico de influência entre dirigentes autárquicos de PS e PSD, através de avenças, contratos públicos e ajustes diretos.

Sob investigação estão vários serviços da Câmara de Lisboa e as Juntas de Freguesia de Santo António, Estrela e Areeiro. Em janeiro, a PJ já tinha realizado buscas nas juntas de Santo António e São Domingos de Benfica.

Em junho do ano passado, a Procuradoria-Geral da República anunciou a constituição de uma equipa com cinco magistrados do Ministério Público e cinco inspetores da Polícia Judiciária para a conclusão da investigação do caso, depois de Lucília Gago ter justificado os atrasos na investigação com a falta de recursos.