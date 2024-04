Montenegro quer Europa "segura" mas que não "deixa ninguém para trás"

Uma Europa "segura", "próspera e sustentável", mas que "não deixa ninguém para trás", são esses os valores mais importantes na visão do novo primeiro-ministro para a União Europeia.

Foi isso que defendeu o primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante o debate de preparação para o Conselho Europeu, no Parlamento, esta sexta-feira.

Neste primeiro debate sobre Europa, Montenegro deixou ainda uma palavra especial aos agricultores, classe profissional que está em protesto, tanto em Portugal como em Bruxelas.

"Qualquer discussão sobre a resiliência económica da União Europeia tem de olhar também para as necessidades deste setor estratégico. Por isso, vamos defender a redução do fardo burocrático para os agricultores no quadro da Política Agrícola Comum".

Ucrânia: solidariedade "mantém-se intocável"

Questionado pelo PSD sobre o apoio do governo português à Ucrânia, o chefe do executivo da AD assegura que se "mantém-se intocável", lembrando que já teve a oportunidade de falar com o presidente ucraniano, Zelensky, através de uma chamada telefónica.

Montenegro diz o novo governo está "do lado certo da história" e promete apoio financeiro e militar incondicional a Kiev.