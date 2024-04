Caso das gémeas. Marcelo decide se responde a inquérito depois das europeias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que ainda não tomou decisão nenhuma sobre uma comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras, escusando-se com o “tempo de pré-campanha eleitoral” para comentar iniciativas partidárias.

Em declarações depois de ter dado uma aula a alunos da Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém, o chefe de Estado não esclareceu se irá prestar esclarecimentos na Assembleia da República em relação ao caso, afirmou que "até ao dia 9 de junho" não se pronunciará - ou seja, só depois das eleições europeias.

“Tomarei a decisão em tempo oportuno. Não tomei decisão nenhuma, porque entendi que este é o tempo de pré-campanha eleitoral e não vou tomar posição sobre iniciativas partidárias”, afirmou, desmentindo notícias divulgadas esta quinta-feira que indicavam que Marcelo se recusava a responder ao inquérito e que não podia ser obrigado a fazê-lo.

“Estamos em campanha eleitoral. Ninguém nota, mas é verdade. Em período eleitoral não me pronuncio sobre iniciativas partidárias, porque se digo que gosto de uma iniciativa, ou concordo com ela, faço campanha do partido, se digo que não gosto ou discordo, faço campanha contra o partido", disse.



O requerimento para uma comissão parlamentar de inquérito foi entregue pelo Chega, na quarta-feira, em relação ao caso das gémeas luso-brasileiras que receberam um tratamento de milhões de euros.

As gémeas adquiriram nacionalidade portuguesa e receberam em Portugal, em 2020, o medicamento Zolgensma, com um custo total de quatro milhões de euros, uma caso que está ainda a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) já concluiu que o acesso à consulta de neuropediatria destas crianças foi ilegal.