Ventura acusa Montenegro de "chantagear" e avisa: "Vai correr mal!"

André Ventura, líder do Chega, responde ao discurso de abertura de Luís Montenegro, primeiro-ministro, e acusa o líder do Governo de tentar "chantagear o Parlamento". Durante a apresentação do programa de governo, Ventura deixou um aviso.

"Olhos nos olhos, coração com coração, digo-lhe: vai correr mal senhor primeiro-ministro", atira o presidente do Chega, que aproveitou o momento para colar PS e PSD: "O homem que ia correr com o socialismo em Portugal foi pôr-se nas mãos daquela bancada", criticando a forma como Montenegro tem dialogado com os socialistas e citou Saramago no final de discurso.

Ventura considera que este "é um mau início de legislatura" e para justificar, aponta para os problemas na habitação e da falta de uma proposta concreta para resolver a desigualdade entre as forças de segurança e a polícia judiciária.

André Ventura compara ainda Luís Montenegro a Cavaco Silva, falando num "neocavaquismo" do novo primeiro-ministro e pede "humildade" ao governo minoritário do PSD.