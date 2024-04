Sindicatos das forças de segurança confirmam reunião no MAI esta sexta-feira

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, vai reunir-se esta sexta-feira pelas 16h00 com os sindicatos das forças de segurança, num encontro que se realizará no ministério.

A intenção foi avançada durante o início do debate do Programa de Governo pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro. “Já estou em condições, desde que abri o debate aqui às 10:00 até agora, de poder confirmar que, por exemplo, a primeira reunião com as forças representativas das forças de segurança será já amanhã à tarde no Ministério da Administração Interna", afirmou o líder do executivo.”

A confirmação chegou através de comunicado do Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP), anunciando que a reunião se realizará no Ministério da Administração Interna, pelas 16h00.

Cumpre-se assim a primeira promessa de Luís Montenegro, que anunciou estar “já a cumprir” que nos próximos dias se abriria o processo negocial com forças de segurança e professores, “dois setores prioritários”, como lhes chamou.