Rui Tavares assinala "mau sinal" do governo, Montenegro diz que "conta com o Livre"

O Livre critica "mau sinal" dado por Luís Montenegro em que pede que se "aprove primeiro" e "dialogue depois". Durante a intervenção inicial do partido na apresentação do programa de Governo, esta quinta-feira no Parlamento, Rui Tavares pede mais "diálogo" ao executivo minoritário.

O deputado do Livre desafia o governo a abrir a porta a uma reforma eleitoral que crie um círculo de compensação. O objetivo seria evitar o desperdício de votos em círculos eleitorais mais pequenos.

Rui Tavares aproveitou ainda o momento para pedir a Luís Montenegro que abra "um grande debate sobre a erradicação da pobreza" a começar antes do 25 de abril.

Montenegro diz que conta com o Livre



Em resposta, o líder de governo garante que acompanhará o processo de revisão da lei eleitoral e admite "subdividir os maiores círculos eleitorais". Montenegro diz que esse "é um caminho que já vinha da anterior legislatura".

Montenegro diz que "regista a disponibilidade" do Livre para inscrever medidas no próximo Orçamento do Estado e afirma que "conta com o Livre" no processo de negociação.

Em relação à erradicação da pobreza, Montenegro acompanha a preocupação do Livre, fala num cenário "altamente preocupante" e promete "um novo impulso" à estratégia nacional de combate à pobreza.