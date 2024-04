Pedro Nuno Santos desafia Montenegro a apresentar moção de confiança

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, desafia o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a apresentar uma moção de confiança ao programa de Governo.

Pedro Nuno critica novamente a "arrogância" de Montenegro que diz o socialista quer prender o PS ao programa de Governo por o partido ter anunciado que não deixa passar as moções de rejeição do BE e do PCP.

"Não viabilizaríamos uma moção de rejeição nem viabilizaríamos uma moção de confiança", explica Pedro Nuno Santos.

O líder socialista diz que não vota favoravelmente a moção de rejeição para que "não haja nenhum impasse constitucional". "Não se pode tirar nenhuma conclusão sobre como o Partido Socialista olha para o programa de governo", ressalva o secretário-geral do PS.