Mortágua acusa governo de criar "happy hour" para grandes empresas

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, acusa o governo da Aliança Democrática de querer dar borlas fiscais às grandes empresas e faz disso a grande arma de arremesso contra o programa de governo.

A líder bloquista pega no tema da EDP, empresa onde os trabalhadores estão em protesto por melhores salários, para acusar o executivo de Montenegro de querer beneficiar fiscalmente a empresa de energia, abrindo uma "happy hour das grandes empresas".

Mortágua acredita que este é "um governo para a elite económica" e questiona se "há um compromisso também para o aumento do salário mínimo". A líder do BE afirma que a EDP vai receber uma "lembrancinha de 250 milhões de euros deste governo".

A coordenadora do Bloco de Esquerda sobe o tom e fala numa "elite de abutres ansiosa para se atirar à saúde, educação, especulação imobiliária e lares de idosos que quer entregar a idosos".

Em resposta, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, critica a forma como o Bloco de Esquerda hostiliza as empresas e defende que ao baixar impostos, o setor empresarial tem capacidade para subir os salários.