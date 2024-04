Mil alunos estão sem professor desde o início do ano

Há mais de mil alunos a quem falta pelo menos um professor desde o inicio do ano letivo. O número foi avançado esta quinta-feira pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação no Parlamento, durante o debate do programa do Governo, e é inaceitável para Fernando Alexandre.

Na discussão, o ministro acusou os executivos de António de Costa de não terem encontrado soluções para garantir professor a todos os alunos, e anunciou que, "à data de 15 de março, 32.977 alunos tinham pelo menos uma disciplina sem professor".

"Desses alunos, 1.172 tinham pelo menos uma disciplina sem professor desde setembro, portanto, desde o início do ano letivo. Isto não é aceitável", assegurou Fernando Alexandre.