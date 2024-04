Governo promete que não vai mexer na legislação sobre o aborto

O Governo garantiu que não vai mexer na legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez. A ministra da Juventude e Modernização criticou ainda as "políticas panfletárias" do anterior executivo.

Perto do fim do debate do programa do Executivo, Margarida Balseiro Lopes assegurou que o enquadramento legal do aborto é um assunto encerrado.

"Já foi dito com todas as letras que não haverá nenhuma alteração neste domínio nesta legislatura", secou Balseiro Lopes, que criticou ainda à pergunta da deputada Eliza Pais (PS), por estar no "domínio da desinformação".

A deputada socialista tinha pedido à ministra da Juventude para se comprometer a não alterar a legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez, recordando o aparecimento do tema na campanha eleitoral devido a declarações do deputado do CDS-PP, Paulo Núncio.

No debate do programa do XXIV Governo Constitucional, Margarida Balseiro Lopes retomou os principais compromissos para os jovens previstos no documento do executivo PSD/CDS-PP e traçou "uma linha vermelha".