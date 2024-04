“Completamente tranquilo”. Miguel Pinto Luz reage a buscas em Cascais e na sede do PSD

O novo ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, diz estar “completamente tranquilo” com as buscas realizadas esta quarta-feira na sede do PSD, em Lisboa, e na Câmara Municipal de Cascais. Em curtas declarações aos jornalistas no final da sessão de manhã do primeiro dia de debate do Programa do Governo, Miguel Pinto Luz afirmou que é “saudável” o escrutínio. “Em 20 anos de vida pública, estou completamente habituado a este escrutínio. É saudável. Estou completamente tranquilo”, disse. As buscas da Polícia Judiciária (PJ) tiveram lugar na sede do PSD, no âmbito de um processo relacionado com a campanha à presidência do partido. De manhã, a PJ esteve também na Câmara de Cascais, em buscas relacionadas com uma fábrica de máscaras cirúrgicas para evitar a transmissão da covid-19.

Em nota, o Ministério Público indicou que as buscas tiveram lugar após uma “denúncia relacionada com a campanha à presidência do Partido Social-Democrata", que abrangem a empresa municipal Cascais Próxima, autarquia onde Miguel Pinto Luz foi vice-presidente entre 2017 e o início deste ano. "Os factos denunciados são suscetíveis de, em abstrato, integrar, designadamente, a prática de crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção passiva e ativa, prevaricação, participação económica em negócio e abuso de poderes", é referido na nota. Segundo o MP, não existem arguidos constituídos neste processo, encontrando-se a investigação em segredo de justiça. Em causa estão dois inquéritos. De acordo com o Jornal de Notícias desta quinta-feira, um deles diz respeito a contratos de assessoria de comunicação de uma empresa, a NextPower, que prestou serviços em simultâneo à empresa municipal e ao então candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz (atual ministro das Infraestruturas e Habitação) e vice-presidente da Câmara de Cascais. O jornal indica que a "PJ suspeita que o município tenha suportado custos da assessoria prestada a Pinto Luz enquanto candidato do PSD". A investigação nasceu, segundo o diário, de uma queixa feita pelo vereador do PCP Clemente Alves em janeiro de 2020. "À data, o então vice-presidente garantiu que os pagamentos à NextPower foram feitos por si", escreve o Jornal de Notícias. Miguel Pinto Luz foi candidato à liderança do PSD em 2020 (conforme anunciou em outubro de 2019), contra Rui Rio e Luís Montenegro, e ficou em terceiro lugar. Dois anos depois, tornou-se um dos vice-presidentes do partido.