"Começa mal". Pedro Nuno Santos lamenta "arrogância" de Montenegro

" Começa mal ", disse o líder socialista. Pedro Nuno acusa Montenegro de ter "mudado de posição” sobre as votações de orçamentos. Lembrou que o PSD “chumbou nove orçamento, chumbou o de 2021 [na pandemia] e na campanha interna do PSD d irigia-se ao anterior presidente por não dizer logo que votava contra o Orçamento sem o conhecer ”.

O secretário-geral do PS. Pedro Nuno Santos, acusou Luís Montenegro de "arrogância" , na forma como se dirigiu aos socialistas na abertura da discussão do programa de Governo da AD, que começou na manhã desta quinta-feira, na Assembleia da República.

"Agora querem que em 60 dias se decida o que não decidiu em 3050. Temos um conceito diferente de arrogância", concretizou.

"Varrer o socialismo"

Antes, Pedro Nuno Santos diz que Montenegro disse que queria "varrer o socialismo" e ao mesmo tempo quer que o PS "suporte um governo que quer varrer as políticas socialistas". E sublinhou que "nós temos um comprometimento" com o programa.

Sobre a Saúde, o secretário-geral do PS diz que o PSD quer “reforçar o poder económico do setor privado para ir buscar mais médicos ao SNS”. “Não resolve nenhum problema mas agrava a situação do SNS”, defende.

Já sobre a questão salarial, mais precisamente sobre o Acordo de Rendimento assinado pelo o anterior Governo com os parceiros sociais, Pedro Nuno Santos quer que Montenegro diga já se quer rever no acordo de rendimentos, já que no programa do Governo “chuta para 2030 0 salário médio de 1750 que no acordo de rendimentos está para 2026 e 2027”.

De seguida, acusou que o cenário macroeconómico do PSD “eclipsou-se”. “Desistiu do cenário que usou em campanha eleitoral? E o que fará se as previsões que lá estão não se concretizarem?”, perguntou.

Pedro Nuno questiona ainda que caso o crescimento previsto pela AD não se confirme, onde vai cortar o Governo. "Na descida de impostos?".

"Não contará connosco para fazer transferência de rendimentos da classe média para quem não precisa dele", rematou Pedro Nuno Santos.