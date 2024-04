PS. Alexandra Leitão com quatro ex-governantes na lista à direção da bancada

A candidata única à liderança da bancada do PS, Alexandra Leitão, apresenta esta quarta-feira uma lista à direção do grupo parlamentar com 12 vice-presidentes entre os quais os ex-governantes Mariana Vieira da Silva, António Mendonça Mendes e Marina Gonçalves.

Entre as 18h30 e as 20h30 esta lista, a que a agência Lusa teve acesso, será votada pelos 78 deputados do PS.

Dos 12 vice-presidentes que Alexandra Leitão propõe surgem quatro nomes que estiveram no último Governo de António Costa e que assumiram o seu mandato como deputados do PS depois da tomada de posse do novo executivo.

Entre estes está a ex-ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva, o ex-secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro António Mendonça Mendes, a ex-ministra da Habitação Marina Gonçalves e a ex-secretária de Estado do Desenvolvimento Regional Isabel Ferreira.

Esta lista de vice-presidentes de Alexandra Leitão representa uma renovação em relação à direção de bancada de Eurico Brilhante Dias, transitando apenas Francisco César, João Torres e Pedro Delgado Alves.

Ana Paula Bernardo, João Paulo Rebelo, Luís Graça, Maria Begonha e Tiago Barbosa Ribeiro são as novidades desta lista que vai hoje a votação, à qual se somam depois as inerências e os nomes para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal.