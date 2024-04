Programa do Governo já foi entregue na Assembleia da República

O Programa do XXIV Governo Constitucional foi esta quarta-feira entregue pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

A entrega formal do documento, que estava prevista para as 11h45, foi feita na sala de visitas do parlamento já perto das 13:05, depois de o presidente da Assembleia da República sair da conferência de líderes parlamentares, que só terminou perto das 12h50.

Perante a comunicação social, Pedro Duarte entregou a José Pedro Aguiar-Branco uma "pen" e um exemplar impresso do programa.

O Programa do Governo PSD/CDS-PP foi hoje aprovado em Conselho de Ministros e vai ser discutido em plenário da Assembleia da República na quinta e na sexta-feira. O PCP anunciou que vai apresentar uma moção de rejeição ao documento, mas que tem chumbo assegurado, sem os votos do PS.