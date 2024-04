Parlamento Europeu aprova sanções mais pesadas navios poluidores

As regras para navios poluidores vão apertar. O Parlamento Europeu aprovou, esta quarta-feira, sanções mais pesadas para a poluição em mares europeus causada por navios. O diploma foi aprovado com 583 votos a favor, 27 contra e 12 abstenções.

A eurodeputada Sara Cerda, do Partido Socialista, disse à Renascença que “esta legislação vai tornar as sanções aplicadas a quem provoca este tipo de poluição muito mais restritivas, de forma a que sejam persuasivas” para que cada vez haja menos poluição nociva para os seres humanos e para o ambiente.

A nova lei abrange várias substâncias como lixo marinho de plástico, contentores, petróleo e pellets de plástico. Sara Cerda diz ainda que esta “legislação irá abranger substâncias poluentes" com as quais não se tinha trabalhado. "O objetivo desta atualização serviu para incluir mais substâncias que tenham impacto na saúde humana. […] A partir de agora vamos ter um quadro mais restritivo. Sanções mais apertadas para aqueles que poluem, tendo em conta o princípio do poluidor pagador.”

Esta revisão da legislação, prevê alterações às regras para poluição causada por navios como também uma maior fiscalização, uma maior vigilância como também de medidas preventivas para evitar futuras catástrofes ambientais