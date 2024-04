Marcelo rejeita ideia de condecoração secreta a Spínola e Costa Gomes

A condecoração de António Spínola e Costa Gomes, a título póstumo, em julho do ano passado foi "pública", mas o comunicado não foi publicado, esclareceu esta quarta-feira a Presidência da República.



Em resposta à notícia avançada na terça-feira à noite pelo jornal Público, o gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa emitiu uma nota a explicar o caso.

“Tal como nas várias cerimónias similares que a antecederam, o Presidente da República condecorou, em cerimónia pública, no antigo Picadeiro Real do Palácio de Belém, no dia 12 de julho de 2023, com a presença das Chefias Militares e dos familiares, num total de mais de cem pessoas, mais 30 homenageados", refere o comunicado publicado no site oficial da Presidência.

O Palácio de Belém admite que "a correspondente nota não foi, na altura, publicada no site da Presidência da República, como nos alertou o Jornal Público, mas apenas no Diário da República n.º 151/2023, Série II, de 2023-08-04 e na base de dados pública das Ordens Honoríficas Portuguesas”.