Fernando Negrão: Passos tem "real possibilidade" de ser candidato a Belém

Um novo "caminho" de Pedro Passos Coelho, feito através de "intervenções cirúrgicas" de um homem que pode sonhar com a cadeira de Belém. Em entrevista à Renascença, Fernando Negrão, antigo ministro da Justiça, antigo diretor da Polícia Judiciária e ex-líder parlamentar do PSD, não contorna as palavras do antigo primeiro-ministro e lança Passos para a corrida à Presidência da República.

Depois de aparecer na campanha e estremecer a direção do PSD ao correlacionar a imigração e a insegurança, Passos Coelho voltou a falar em público e não se absteve de pressionar Luís Montenegro a encontrar soluções com o Chega. Agora, Negrão fala num reposicionamento do partido que é o "desígnio" de Passos Coelho.

Como é que olha para as palavras de Pedro Passos Coelho, que na apresentação do livro “Identidade e Família”, deixou alguns recados sobre a forma como Luís Montenegro deve gerir a sua minoria no Governo?

Eu diria que Passos Coelho não deixou recados a Montenegro. O que se fez foi dar a sua opinião relativamente ao atual momento político e sobre as relações entre o PSD e o Chega. Considerando que a diferença dos resultados eleitorais entre o PS e o PSD é tão escassa, eu diria que a todos os cuidados são poucos. Estamos no início, vamos aguardar os desenvolvimentos da parte de Luís Montenegro.

Quanto a Passos Coelho, o que se sente é que está decidido em trazer uma nova forma de posicionar os partidos políticos do centro português. Ou seja, dar ao PSD uma diferença substancialmente maior relativamente ao PS, para que não seja necessário um terceiro partido.

Acha que esse reposicionamento ideológico de que fala é um caminho que pode funcionar?

É o caminho que Pedro Passos Coelho está a fazer e que os resultados eleitorais indiciam porque quiseram, de facto, uma mudança para uma coisa diferente e ele está a querer fazer essa diferença. Eu diria que é esse o desígnio de Pedro Passos Coelho.

Não acha que as palavras de um ex-líder do PSD e um ex-primeiro-ministro tão influente podem fazer sombra à liderança de Montenegro?

Naturalmente a diferença de opiniões tem sempre esse efeito, principalmente num governo que está a iniciar as suas funções. Mas Pedro Passos Coelho não é propriamente conhecido por ser uma pessoa que evita dizer aquilo que é a sua opinião. De Passos Coelho só espero uma coisa: quando tem alguma coisa para dizer que o diga, a personalidade dele é essa.