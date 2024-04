Eleições Europeias. Assis diz que não foi convidado

O deputado socialista Francisco Assis disse esta quarta-feira no Porto que não foi convidado para encabeçar uma candidatura às Europeias, uma decisão que "deve estar por dias".

"Não é uma de questão de estar disponível ou indisponível. Essas questões de disponibilidade ou indisponibilidade são questões que só se colocam quando alguém faz um convite a alguém", disse Francisco Assis.

À saída de uma "aula" sobre democracia onde esteve ao lado do presidente da Câmara do Porto, que não falou aos jornalistas, Francisco Assis foi direto ao responder que não foi convidado, brincou com a ideia de que o interesse está mais em saber quem é o candidato da Aliança Democrática (AD), referindo-se às recentes especulações em torno do nome de Rui Moreira, e disse que a decisão do PS "deve estar por dias".

"Não se trata de não fechar a porta ou não. Não quero que retirem qualquer ilação. Tenho por princípio só manifestar disponibilidade ou indisponibilidade perante um convite concreto. Fora isso, tudo o que eu diga é estar a condicionar as coisas. Ao que sei o processo está encaminhado", referiu, terminando com um "não fui convidado" quando confrontado com essa pergunta.

E brincou: "Mas eu até julguei que estariam aqui mais preocupados em saber quem é o cabeça-de-lista do PSD porque aparentemente estaria aqui na sala".

O jornal Público avançou na terça-feira que o presidente da Câmara do Porto estará disponível para ser cabeça de lista da AD às europeias na condição de vir a ser comissário europeu.

Rui Moreira, que na terça-feira marcou presença em Lisboa para o Foro La Toja, que juntou personalidades políticas de Portugal e Espanha, recusou comentar.

Aos jornalistas, numa resposta muito curta, disse não ter explicações a dar aos munícipes do Porto sobre o seu futuro político.

"Não tenho nada que explicar", disse Moreira.

Esta quarta-feira, o presidente da Câmara do Porto participou no Dia Nacional da Democracia, um evento organizado pela Câmara Municipal do Porto em parceria com a Academia SEDES, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, tendo falado apenas durante a iniciativa e sem prestar declarações à margem aos jornalistas.