Chega entregou requerimento para impor comissão de inquérito ao caso das gémeas

Sem acordo com o PSD, o chega avançou com um agendamento potestativo para criar uma comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas. Falando aos jornalistas, o líder do Chega confirmou esta quarta-feira que entregou um requerimento subscrito pelos seus 50 deputados para o parlamento avançar com uma comissão de inquérito de caráter obrigatório ao caso das gémeas luso-brasileiras que receberam um tratamento médico de milhões de euros.

Em declarações na Assembleia da República, o presidente do Chega indicou que o partido tinha "entregado esta manhã um pedido normal, ordinário", para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, proposta que teria de ser votada em plenário, mas "foi substituído por um requerimento potestativo".

"Informei o senhor presidente da Assembleia da República que decidimos requerer uma comissão parlamentar de inquérito potestativa", indicou, referindo que o requerimento foi subscrito "por todos" os 50 deputados do Chega.

Esta possibilidade tinha sido admitida por André Ventura na terça-feira, quando anunciou que iria impor a constituição uma comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, caso não existisse acordo do PSD até sexta-feira.

Esta quarta-feira, o líder do Chega disse ter sido "informado esta manhã pelo líder parlamentar do PSD que não acompanharia" a proposta na votação em plenário.