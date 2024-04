Buscas em Cascais. Carlos Carreiras nega envolvimento de Pinto Luz

Carlos Carreiras negou, esta quarta-feira, o envolvimento de Miguel Pinto Luz no processo que levou a Polícia Judiciária a efetuar buscas em diversos edifícios na Câmara Municipal de Cascais.



O presidente da Câmara Municipal de Cascais diz que é o único responsável sobre o processo da fábrica de máscaras cirúrgicas para combater a infeção de covid-19.

"Posso dizer que o único responsável em todo o processo sou eu e mais ninguém, nem sequer o senhor ex vice-presidente Miguel Pinto Luz teve qualquer participação, nem qualquer dos senhores vereadores, porque, na altura, estávamos em confinamento. Eles ficaram confinados. Eu não podia estar confinado e, portanto, o único responsável sobre esta matéria sou eu", admite.

Em declarações aos jornalistas, Carlos Carreiras garante estar de consciência tranquila que não foi cometida qualquer ilegalidade.

Apesar disso, admite não estar surpreendido com as buscas porque um relatório do Tribunal de Contas já indicava que o Ministério Público iria averiguar matéria.

As buscas da PJ estão ainda estão a decorrer na Câmara de Cascais e noutros três edifícios da autarquia.

[Notícia atualizada às 14h03 de 10 de abril de 2024]