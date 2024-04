Bloco de Esquerda avança com moção de rejeição ao programa do Governo

O Bloco de Esquerda vai avançar com uma moção de rejeição ao programa do Governo, afirmou Mariana Mortágua no Parlamento. A decisão foi tomada depois de uma “leitura bastante completa” do documento, entregue esta quarta-feira, e de concluir que o Governo privilegia os grandes grupos económicos.

“Não só não podemos acompanhar este programa como iremos apresentar uma moção de rejeição a um programa que tem uma visão do país que não podemos acompanhar”, defendeu a líder do BE, falando aos jornalistas, altura em que criticou a falta de medidas destinadas a a valorizar salários.

"Este programa de Governo faz uma escolha: encontrar novas áreas de negócio", concluiu Mariana Mortágua, sublinhando que este é “um programa de direita que quer governar para alguns e quer concentrar os recursos do país nas mãos de alguns”.