Rui Moreira recusa esclarecer se vai ser ou não candidato nas eleições europeias

Rui Moreira recusou esclarecer, esta terça-feira, se vai ser ou não candidato nas eleições europeias.

O Presidente da Câmara Municipal do Porto marcou presença em Lisboa para o Foro La Toja, que junta personalidades políticas de Portugal e Espanha.

Aos jornalistas, numa resposta muito curta, disse não ter explicações a dar aos munícipes do Porto sobre o seu futuro político.

“Não tenho nada que explicar”, disse Moreira.

Perante a insistência dos jornalistas, e questionado sobre se é uma hipótese que recusa, o atual presidente da Câmara do Porto limitou-se a uma resposta rápida: “já falei sobre isso”.

O Jornal Público avançou esta terça-feira que Rui Moreira estará disponível para ser cabeça de lista da AD às europeias na condição de vir a ser comissário europeu.

De acordo com a publicação, apesar de o cabeça de lista às eleições europeias ainda não estar escolhido, internamente o nome que continua a ser apontado no PSD para liderar a candidatura da AD ao Parlamento Europeu é o presidente da Câmara do Porto.