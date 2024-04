Pedro Nuno Santos considera "assustador" Passos Coelho "alinhado no discurso da extrema-direita"

Apontando que o "Chega não hesitou em elogiar" a intervenção desta tarde de Passos Coelho, Pedro Nuno Santos disse não acreditar que os jovens portugueses, incluindo os que votaram no Chega, aceitem que se recue na forma como se vê o relacionamento entre as pessoas.

"Não há nenhuma imposição sobre uma determinada visão da família, é exatamente o contrário. Vejo muito a direita falar de família natural. Não sei o que isso de família natural, sei que há muitas famílias", criticou.

O líder do PS rejeitou ainda que haja qualquer doutrinação dos jovens nas escolas já que aquilo que existe "é um ensino do respeito pelo outro, da tolerância, da liberdade".

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho pediu esta segunda-feira que se dê um "sinal muito forte" para responder aos que expressaram desilusão nas últimas eleições e que não se criem desentendimentos teatrais no espaço político.

Esta ideia foi defendida durante a para a apresentação do livro "Identidade e Família - Entre a Consciência da Tradição e As Exigências da Modernidade" - que contou com a presença dos líderes do Chega, André Ventura, e do CDS-PP, Nuno Melo - Passos Coelho.